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Потап показав, як розважається з сином на пляжі в Мексиці

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Потап - фото 1
Потап / instagram

Український репер та продюсер Потап разом з дружиною Настею Каменських насолоджується відпочинком в Мексиці, куди вони приїхали у відпустку вже вдруге. Але шоумен проводить час у відпустці не лише з коханою, але й веселиться з сином Андрієм. Так, Потап поділився сімейним знімком в Instagram.

Як відомо, зіркове подружжя Насті Каменських і Потапа відпочивають у Мексиці. Але, крім цього, колишня дружина репера Ірина Горова разом з дочкою від першого шлюбу Наталею і сином від шоумена Андрієм також зараз перебувають в Мексиці.

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Схоже, продюсер вирішив скористатися можливістю провести трохи часу з сином і приїхав до них в Канкун. На своїй сторінці в Instagram Потап поділився яскравим знімком з 11-річним Андрієм.

Батько і син позують на пляжі в плавальних шортах. Вони прийняли однакову позу – ніби виглядають щось в океані, Потап при цьому тримає в руках рятувальний поплавець. Обоє хлопців зображують сцену зі знаменитого кінофільму "Рятувальники Малібу", про що Олексій Потапенко сам повідомив в підписі до кадру: "Рятувальники на службі".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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