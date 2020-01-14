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Дантес показав гаряче пляжне фото з Дорофєєвою

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Дантес і Надя Дорофєєва - фото 1
Дантес і Надя Дорофєєва / instagram

Зіркове подружжя Надя Дорофєєва та Володимир Дантес теж вирішили влаштувати собі довгоочікувану відпустку. Зірки полетіли на відпочинок в Домінікану, звідки діляться спокусливими знімками.

Спочатку співак і ведучий Володимир Дантес відверто зізнався в мережі, що він теж боїться літати, однак йому доводиться підтримувати і заспокоювати улюблену дружину. А пізніше розкрив їхнє місце призначення – пара полетіла на Кариби, в екзотичну Домінікану.

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Крім цього, чоловік Наді Дорофєєвої не на жарт завів мережу гарячим знімком з дружиною на сторінці в Instagram – закохані позують на пляжі на тлі океану. Артистка позувала в блакитному міні-бікіні і картатій сорочці, а її чоловік в одних лише пляжних шортах. Вони ніжно притулилися одне до одного і не дивляться на камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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