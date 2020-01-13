Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Леся Нікітюк у купальнику показала ідеальні форми

  • 32
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Відома телеведуча Леся Нікітюк виклала в мережу спекотне фото. Шанувальники у захваті!

Цього разу красуня Леся Нікітюк поділилася з фанатами яскравим кадром зі своєї подорожі, однак не вказала, куди саме вирушила.

І ще: Дівчата-хмарочоси: Леся Нікітюк і Педан зняли кумедний кліп про високих краль

На новому фото Леся з'явилася у неймовірно красивому місці – вона зображена, стоячи на яхті в оточенні моря і гір.

На ній спокусливий білий купальник, який тільки підкреслює ідеальні форми та красивий загар дівчини. Її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу. У підписі до фото Нікітюк запитує фанатів про відпочинок: "Хлопці, а хто наразі на відпочинку? Яку країну вибрали? Куди полетіли?". Шанувальники в захваті від нового фото Лесі, і засипають її компліментами в коментарях.

Читайте також: Леся Нікітюк показала, як позбулася купальника у воді: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4440
Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
  • 09 cічня, 14:15
  • 1334
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 02 cічня, 15:30
  • 72570
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз