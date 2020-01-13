Леся Нікітюк у купальнику показала ідеальні форми

Відома телеведуча Леся Нікітюк виклала в мережу спекотне фото. Шанувальники у захваті!

Цього разу красуня Леся Нікітюк поділилася з фанатами яскравим кадром зі своєї подорожі, однак не вказала, куди саме вирушила.

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На новому фото Леся з'явилася у неймовірно красивому місці – вона зображена, стоячи на яхті в оточенні моря і гір.

На ній спокусливий білий купальник, який тільки підкреслює ідеальні форми та красивий загар дівчини. Її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу. У підписі до фото Нікітюк запитує фанатів про відпочинок: "Хлопці, а хто наразі на відпочинку? Яку країну вибрали? Куди полетіли?". Шанувальники в захваті від нового фото Лесі, і засипають її компліментами в коментарях.

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