Потап показав, як розважається з сином: екстремальне відео

Відомий український продюсер і репер Потап разом з дітворою відправився за гострими враженнями і поділився зі своїми фанами кадрами польоту в аеродинамічній трубі. Фото і відео артист опублікував у своєму Instagram.

Як видно на фото, чоловіча компанія в прямому сенсі слова вирішила відірватися – в одному зі столичних розважальних закладів екстремали змогли піднятися над землею.

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Як видно на фото, Потап з сином Олексієм в спеціальних комбінезонах і захисних шоломах радіють після перемоги над силою тяжіння. Додамо, що в трубі за ними стежив інструктор, щоб політ проходив нормально і без несподіваних ускладнень.

Гортайте галерею, що подивитися відео:

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