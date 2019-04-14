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Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу

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Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Анастасія Ломаченко – спортивна та спокуслива 27-річна сестра відомого боксера Василя Ломаченка.

Один з найкращих боксерів світу Василь Ломаченко, який об'єднав чемпіонські пояси WBA і WBO в легкій вазі, може похизуватися ще одним досягненням. Річ у тому, що у нього є дуже симпатична молодша сестра, яку звуть Анастасія. Настя, як і її іменитий брат, свою кар'єру також пов'язала зі спортом.

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Василь Ломаченко з рідною сестрою - фото 320825
Василь Ломаченко з рідною сестрою

Анастасії Ломаченко – 27 років, красуня-блондинка – також професійна спортсменка, вона є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.

Красуня, як і її старший брат, закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова. Зараз дівчина проживає в Одесі. На замітку холостякам, блондинка ще незаміжня, хоча довгий час вона зустрічалася з відомим українським боксером Денисом Берінчиком.

Крім спортивних досягнень, спокуслива красуня може також порадувати шанувальників яскравими зовнішніми даними, у чому ти сам зараз переконаєшся:

Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу - фото 320823

Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу - фото 320824

Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу - фото 320826

Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу - фото 320827

Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу - фото 320828

Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу - фото 320832

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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