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Потап похизувався подарунками від Святого Миколая
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Суддя вокального шоу, продюсер і музикант показав, що знаходять під подушкою репери у День святого Миколая.
Олексій Потапенко, більш відомий як реп-виконавець Потап опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зимові знімки, на яких позував з величезним кулоном на шиї.
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Виявилося, що репер похвалився своєю новою потужною прикрасою, яку за його словами, йому презентував Святий Миколай.
"Приємно, що святий Миколай не забуває про мене, спасибі йому", – підписав Потап фото з подарунками.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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