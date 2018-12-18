Потап похизувався подарунками від Святого Миколая

Суддя вокального шоу, продюсер і музикант показав, що знаходять під подушкою репери у День святого Миколая.

Олексій Потапенко, більш відомий як реп-виконавець Потап опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зимові знімки, на яких позував з величезним кулоном на шиї.

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Виявилося, що репер похвалився своєю новою потужною прикрасою, яку за його словами, йому презентував Святий Миколай.

"Приємно, що святий Миколай не забуває про мене, спасибі йому", – підписав Потап фото з подарунками.

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