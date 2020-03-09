Потап похизувався дружиною, поділившись спокусливим фото Каменських

Як відомо, зіркове подружжя Потап та Настя Каменських є суддями найпопулярнішого вокального шоу України Голос країни. І репер не втримався та поділився в Intagram яскравим фото з ефіру, на якому показав свою кохану дружину і колегу по подвійному тренерському кріслу.

Так, Настя Каменських з'явилася в ефірі в ефектному трендовому образі, який складався з чорного комбінезону з білими смугами і велосипедок. Цей наряд відмінно підкреслив тонку талію і пишний бюст зірки. Зверху артистка накинула об'ємний білий піджак з яскравими принтами. Волосся красуня прибрала за вуха і закріпила красивою шпилькою.

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На фото Настя позує у тренерському кріслі і чарівно посміхається на камеру, приклавши одну руку до щоки. "Пощастило мені, сам собі заздрю, зустрічаюся з тренеркою з Голосу", – прокоментував фото Потап.

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