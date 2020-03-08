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Потап поділився яскравими знімками з сином з Барселони

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Потап з сином Андрієм - фото 1
Потап з сином Андрієм / instagram

Український репер Потап відправився з сином Андрієм до Іспанії і вже похизувався цілою серією веселих фото з відпочинку в Барселоні. Але артист не припиняє зйомку і фотозвіт з мандрівки поповнюється новими кадрами.

Так, як видно з публікацій на сторінці Потапа в Instagram, чоловіча компанія гуляла вулицями Барселони, відвідувала футбольні магазини та матч. І взагалі хлопці заряджалися позитивом. У соцмережі продюсер виклав нову порцію кадрів, чим викликав велику радість у шанувальників і зібрав масу захоплених відгуків.

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Для прогулянки Потап вибрав легку білу куртку-вітрівку і темні зручні спортивні штани. А син репера утеплився червоно-синьою курткою, під якою був чорний бомбер.

Потап поділився яскравими знімками з сином з Барселони - фото 390856

Потап поділився яскравими знімками з сином з Барселони - фото 390857

Потап поділився яскравими знімками з сином з Барселони - фото 390858

Потап поділився яскравими знімками з сином з Барселони - фото 390859

Потап поділився яскравими знімками з сином з Барселони - фото 390860

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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