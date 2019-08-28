Потап поділився яскравими кадрами з відпочинку у Греції

Відомий український репер і продюсер Потап вирішив продовжити собі канікули, але на цей раз відправився відпочивати без Насті. Знімки з відпочинку у Греції Олексій Потапенко показав на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, спочатку співак з коханою дружиною Настею Каменських побував в Італії та Франції, ну а після перерви на роботу знову відправився до моря, але вже з чоловічою компанією, з сином від першого шлюбу 10-річним Андрієм і друзями, які також прихопили своїх синів.

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Хлопці поїхали в маленьке грецьке містечко Неа-Муданья, де зупинилися в крутому курортному готелі Ikos Oceania.

З кадрів видно, що Андрій і інші хлопчаки в компанії – хороші друзі і просто чудово проводять час, гуляючи по мальовничих місцях і розважаючись на пляжі.

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