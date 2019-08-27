Надя Дорофєєва обурила шанувальників непристойним фото

Популярна співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва, розбурхала мережу зухвалим образом.

Зірка опублікувала в Instagram нове фото, на якому показує язика і, на думку фоловерів, демонструє непристойний жест, чим викликала гарячі суперечки в мережі.

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На знімку Надя позує для обкладинки глянцевого журналу Cosmopolitan Ukraine, зоряною героїнею вересневого номера якого вона стала. "Ну-ну", – заінтригувала короткою підписом під фото Дорофєєва.

Шанувальники активно відреагували на зухвалий жест Наді і звернули увагу на незвичайну прикрасу на пальцях. Деякі вважали жест надто сміливим і навіть непристойним. Але в основному фанати Дорофеєвої захоплюються її красою. "Арештуйте її за крадіжку мого сердечка", "Дівчатка дивляться на дівчаток", "Всім хейтерам присвячується", "Super! Нереально крута фотка. Надя, ти богиня".

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