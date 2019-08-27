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Надя Дорофєєва обурила шанувальників непристойним фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / jetsetter

Популярна співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва, розбурхала мережу зухвалим образом.

Зірка опублікувала в Instagram нове фото, на якому показує язика і, на думку фоловерів, демонструє непристойний жест, чим викликала гарячі суперечки в мережі.

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На знімку Надя позує для обкладинки глянцевого журналу Cosmopolitan Ukraine, зоряною героїнею вересневого номера якого вона стала. "Ну-ну", – заінтригувала короткою підписом під фото Дорофєєва.

Шанувальники активно відреагували на зухвалий жест Наді і звернули увагу на незвичайну прикрасу на пальцях. Деякі вважали жест надто сміливим і навіть непристойним. Але в основному фанати Дорофеєвої захоплюються її красою. "Арештуйте її за крадіжку мого сердечка", "Дівчатка дивляться на дівчаток", "Всім хейтерам присвячується", "Super! Нереально крута фотка. Надя, ти богиня".

Надя Дорофєєва обурила шанувальників непристойним фото - фото 350414

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