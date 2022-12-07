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Дуже тепла пісня: ROXOLANA презентувала затишний кліп про віру у світло

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Дуже тепла пісня: ROXOLANA презентувала затишний кліп про віру у світло - фото 1

Українська співачка ROXOLANA випустила нову композицію під назвою "дуже тепла пісня", яку створила у дні масованих ракетних обстрілів Києва в кінці листопада. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Дуже тепла пісня" від виконавиці ROXOLANA відбулася 5 грудня 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Ви ж також задумувалися, наскільки дивна зима цього року? Ялинки з гірляндами нагадують про безтурботні часи, але не дають змоги радіти так, як раніше. Все, що було "святом", заховали люди в гіркий лютий… та не значить, що його немає. Дуже тепла пісня нагадає, що навіть коли все навкруги не так, у кожного з нас є щось, що зігріє, варто лише пошукати та повірити в краще", – коментує співачка.

Слухати пісню ROXOLANA – дуже тепла пісня:

Слова пісні ROXOLANA – дуже тепла пісня:

Місто погасило всі свої вогні
Так зимно. Тихо.
Наче уві сні ми всі застигли
У цю зиму. Таку дивну.

Все, що було святом,
Заховали люди
В гіркий лютий.
Та не значить, що його немає.
Най дрімає, а я. І я. І я. І я.

В цю ніч я повірю в чудеса.
В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.
Хай навкруги усе не так
Вірю я. Повірю я.

В цю ніч я повірю в чудеса.
В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.
Най поруч будем ти і я
Вірю я. Повірю я.

Морок не сховає наші світлі душі.
Темно. Тихо,
Але я ще дужче. Зігріватиму тебе.

Дотик і обійми.
Ти відкрий для мене знов.
І війни не заберуть той струм, що поміж нас

Не згас. Не згас. Не згас.

В цю ніч я повірю в чудеса.
В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.
Хай навкруги усе не так,
Вірю я. Повірю я.

В цю ніч я повірю в чудеса.
В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.
Най поруч будем ти і я.
Вірю я. Повірю я.

До теми: Michelle Andrade презентувала пісню "Світло" про важливість наших спогадів

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