Дуже тепла пісня: ROXOLANA презентувала затишний кліп про віру у світло

Українська співачка ROXOLANA випустила нову композицію під назвою "дуже тепла пісня", яку створила у дні масованих ракетних обстрілів Києва в кінці листопада. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Дуже тепла пісня" від виконавиці ROXOLANA відбулася 5 грудня 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Ви ж також задумувалися, наскільки дивна зима цього року? Ялинки з гірляндами нагадують про безтурботні часи, але не дають змоги радіти так, як раніше. Все, що було "святом", заховали люди в гіркий лютий… та не значить, що його немає. Дуже тепла пісня нагадає, що навіть коли все навкруги не так, у кожного з нас є щось, що зігріє, варто лише пошукати та повірити в краще", – коментує співачка.

Слухати пісню ROXOLANA – дуже тепла пісня:

Слова пісні ROXOLANA – дуже тепла пісня:

Місто погасило всі свої вогні

Так зимно. Тихо.

Наче уві сні ми всі застигли

У цю зиму. Таку дивну.

Все, що було святом,

Заховали люди

В гіркий лютий.

Та не значить, що його немає.

Най дрімає, а я. І я. І я. І я.

В цю ніч я повірю в чудеса.

В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.

Хай навкруги усе не так

Вірю я. Повірю я.

В цю ніч я повірю в чудеса.

В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.

Най поруч будем ти і я

Вірю я. Повірю я.

Морок не сховає наші світлі душі.

Темно. Тихо,

Але я ще дужче. Зігріватиму тебе.

Дотик і обійми.

Ти відкрий для мене знов.

І війни не заберуть той струм, що поміж нас

Не згас. Не згас. Не згас.

В цю ніч я повірю в чудеса.

В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.

Хай навкруги усе не так,

Вірю я. Повірю я.

В цю ніч я повірю в чудеса.

В цю ніч я повірю, що зникнуть всі біди.

Най поруч будем ти і я.

Вірю я. Повірю я.

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