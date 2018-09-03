Потап кардинально змінив імідж

Український продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко (Потап) здивував шанувальників зміною іміджу.

Фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, на знімку артист відображений після стрижки. Знімок він супроводив хештегом "болваночка". Також Потап позбувся бороди, яку фарбував в різні кольори: від червоного до кислотно-жовтого.

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Шанувальники стали порівнювати Потапа зі знаменитим "міцним горішком" Брюсом Віллісом.

"Так виглядаєш молодшим", "Український Брюс Вілліс", "Міцний горішок", – відреагували фанати.

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Aug 31, 2018 at 11:40am PDT

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Sep 1, 2018 at 3:14am PDT

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