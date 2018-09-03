Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Потап кардинально змінив імідж

  • 48
Потап - фото 1
Потап / Instagram

Український продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко (Потап) здивував шанувальників зміною іміджу.

Фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, на знімку артист відображений після стрижки. Знімок він супроводив хештегом "болваночка". Також Потап позбувся бороди, яку фарбував в різні кольори: від червоного до кислотно-жовтого.

І ще: Одна з найкрасивіших легкоатлеток України розбурхала фанатів розкішними формами

Шанувальники стали порівнювати Потапа зі знаменитим "міцним горішком" Брюсом Віллісом.

"Так виглядаєш молодшим", "Український Брюс Вілліс", "Міцний горішок", – відреагували фанати.

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on

Читайте також: Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
  • 12:55, 31 серпня
  • 654
Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 07:00, сьогодні
  • 190
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 470638
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Потап