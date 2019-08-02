Потап і Настя Каменських зачарували спільним фото

Українські зірки Потап і Настя Каменських вирушили у романтичну подорож, звідки діляться зі своїми шанувальниками яскравими знімками!

Подружжя Насті Каменських та Потапа вирушило на відпочинок до Італії разом з учасником групи Время и Стекло Олексієм Завгороднім та його дружиною Ганною. На своїй сторінці в Instagram зірки публікують мальовничі фото з лазурного узбережжя.

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Так, Каменських виклала романтичний знімок, на якому зображена під час прогули з коханим. Співачка вбралася у легку сукню і використала мінімум макіяжу. "З моїм коханим", – підписала фото зірка. А під другим знімком додала: "Мій улюблений фотограф Потап".

Шанувальники засипали красиву пару компліментами. "Настя, схудла, стала така маленька і тендітна, виглядають тепер з Льошею супер. Маленькі дівчата для любові, а великі для роботи", "Ви прекрасні", "Яка ви гарна пара. Потап великий і сильний чоловік, Настя, маленька, тендітна дівчина", "Красива, нереально жіночна, ніжна і сексуальна...", − пишуть фоловери.

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