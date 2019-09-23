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Потап і Настя Каменських вкрай відверто танцювали у клубі: відео

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Потап і Настя - фото 1
Потап і Настя / starslife

Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських, які показали свій відпочинок в сонячній Італії, не приховують емоцій!

Пара часто демонструє почуття на публіці, а нещодавно Потап і Настя весело провели час в нічному клубі.

І ще: Настя Каменських у відвертому боді спантеличила шанувальників

Так, днями Настя Каменських і Потап відвідали нічний клуб. Артисти весело провели час, а їх пристрасні танці були відображені і опубліковані в мережі. На кадрах видно, що Настя танцює в чорному сексуальному вбранні, а поруч з нею Потап, який торкається до грудей своєї красуні-дружини. Пара станцювала під популярний трек Despacito.

Запеклі танці Потапа і Насті Каменських, не шкодуючи компліментів, прокоментували їх шанувальники: "Не стримався чоловік від красуні-дружини", "Дуже вражає", "Бережіть цей вогонь між вами. Ви круті!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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