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Потап і Настя Каменських розвеселили мережу танцювальним батлом: енергійне відео

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Потап і Настя Каменських - фото 1
Потап і Настя Каменських / instagram

Зіркова пара репера Потапа та співачки Насті Каменських не перестає дивувати своїх шанувальників креативом. На цей раз подружжя влаштувало справжнє танцювальне змагання. Дивись та оцінюй, хто рухається краще.

Настя Каменських уже давно освоїла TikTok і встигла там завоювати прихильність чималої армії шанувальників завдяки своїм танцювальним челенджам. Потап теж старається не відставати. Так, співачка показала в Instagram запальний танцювальний тандем з чоловіком під свій новий хіт A HUEVO.

До слова: NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)

Артисти виконують завчені рухи під приспів треку, причому записували відео вони порізно, але в одній локації – на кухні заміського будинку. Настя танцює у футболці та мікрошортах, ритмічно рухаючись в такт. А ось танцювальні здібності чоловіка вразили не тільки співачку, а й шанувальників пари.

"Хто ж знав, що Потап такий крутий танцюрист? 100/100", – підписала відео приємно здивована Настя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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