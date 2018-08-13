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Каменських знялася в гарячій фотосесії

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Українська поп-діва Настя Каменських похизувалася в мережі ефектним фото в білизні.

Професійний знімок нагадує фото для глянцю, проте сама артистка вирішила не розкривати інтригу.

І ще: Настя Каменських здивувала фанатів новим знімком

Опублікувавши знімок в профілі kamenskux_daily, співачка запропонувала підписникам взаємний обмін лайками.

На фото Каменських відображена в чорній білизні і напівпрозорої шалі на плечах. Свій "чорний" образ артистка доповнила ефектним макіяжем. Знімок зібрав в соцмережі понад 10 тисяч лайків на цей момент.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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