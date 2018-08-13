Каменських знялася в гарячій фотосесії

Українська поп-діва Настя Каменських похизувалася в мережі ефектним фото в білизні.

Професійний знімок нагадує фото для глянцю, проте сама артистка вирішила не розкривати інтригу.

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Опублікувавши знімок в профілі kamenskux_daily, співачка запропонувала підписникам взаємний обмін лайками.

На фото Каменських відображена в чорній білизні і напівпрозорої шалі на плечах. Свій "чорний" образ артистка доповнила ефектним макіяжем. Знімок зібрав в соцмережі понад 10 тисяч лайків на цей момент.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux_daily) on Aug 11, 2018 at 6:31am PDT

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