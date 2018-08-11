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Настя Каменських здивувала фанатів новим знімком

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Відома українська співачка Настя Каменських поділилася свіжими фотографіями з відпочинку в італійському місті Сорренто.

Настя підписала знімок фразою на італійській мові "Sono molto felice una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata", що означає "Я в чудовому настрої, чудове маленьке свято тільки почалося".

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Багато шанувальників Каменських оцінили красиву фігуру співачки, але знайшлися і ті, хто запідозрив її у використанні графічної програми Photoshop для ретуші знімка. Деякі користувачі мережі порадили артистці більше не худнути.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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