Настя Каменських здивувала фанатів новим знімком

Відома українська співачка Настя Каменських поділилася свіжими фотографіями з відпочинку в італійському місті Сорренто.

Настя підписала знімок фразою на італійській мові "Sono molto felice una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata", що означає "Я в чудовому настрої, чудове маленьке свято тільки почалося".

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Багато шанувальників Каменських оцінили красиву фігуру співачки, але знайшлися і ті, хто запідозрив її у використанні графічної програми Photoshop для ретуші знімка. Деякі користувачі мережі порадили артистці більше не худнути.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 10, 2018 at 5:45am PDT

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