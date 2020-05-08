Постер McDonald's у Саудівській Аравії: як мережа обходить рекламу їжі під час Рамадану

McDonald's випустив у Саудівській Аравії банери з пісочним годинником. Так компанія намагається обійти заборону на розміщення під час Рамадану зображень їжі. Реклама розміщується в інтернеті і на інтерактивних білбордах.

Популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у Саудівській Аравії випустила замість традиційної реклами бургерів та картоплі фрі годинник зі зворотним відліком до вечірнього прийому їжі. Так компанія обійшла введену у країні заборону на розміщення фотографій їжі під час проведення мусульманського посту Рамадан.

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Головний образ зустрічається на банерах – пісочний годинник, дно якого збудовано у формі головних продуктів мережі (Біг-Мака, морозива і картоплі фрі). Кожну хвилину нижня посудина наповнюється і зафарбовується фірмовими кольорами, щоб до вечора здобути потрібну форму.

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