Post Malone випустив кліп про життя під час туру: зацініть відео

Популярний репер Post Malone випустив кліп на трек Wow, показавши залаштунки концертного туру. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Відомий американський репер Post Malone (Остін Річард Пост – справжнє ім'я) нарешті потішив прихильників відеороботою на пісню Wow, яка підкорює чарти по всьому світу.

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Хіп-хопер вирішив креативно підійти до кліпу та зробив його з нарізки кадрів, зроблених під час концертного туру. Тут можна побачити залаштунки, самі виступи, культових Red Hot Chili Peppers та танцюриста Майка Аланкорта, який створив вірусний танець на цей трек.

Post Malone – Wow, дивитись кліп онлайн:

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