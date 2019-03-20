Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Post Malone випустив кліп про життя під час туру: зацініть відео

  • 12
Post Malone - Wow, дивитись кліп онлайн - фото 1
Post Malone - Wow, дивитись кліп онлайн

Популярний репер Post Malone випустив кліп на трек Wow, показавши залаштунки концертного туру. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Відомий американський репер Post Malone (Остін Річард Пост – справжнє ім'я) нарешті потішив прихильників відеороботою на пісню Wow, яка підкорює чарти по всьому світу.

І ще: Panic! At The Disco – Dancing's Not A Crime: новий кліп, який змусить танцювати

Хіп-хопер вирішив креативно підійти до кліпу та зробив його з нарізки кадрів, зроблених під час концертного туру. Тут можна побачити залаштунки, самі виступи, культових Red Hot Chili Peppers та танцюриста Майка Аланкорта, який створив вірусний танець на цей трек.

Post Malone Wow, дивитись кліп онлайн:

Читайте також: Популярна музика: плейлист нових пісень тижня, які змусять танцювати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2435
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 1047
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 1907
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз