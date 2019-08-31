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Найкрутіші хіти літа 2019: популярні пісні для спекотних вихідних
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Літо принесло не лише чимало нових вражень, а й порцію крутих треків, під які важко не танцювати чи не підспівувати. Зібрали ідеальний плейлист популярної музики за літо 2019. Насолоджуйся найкращими хітами на Радіо МАКСИМУМ!
Літо вже прощається з нами, однак його спекотні хіти все ще лунають звідусіль: від громадського транспорту до магазинів та персональних плейлистів. Останні вихідні серпня обов'язково мають бути крутими, тому не забувайте про улюблену музику. Залишайтесь на спекотній хвилі та слухайте онлайн найкращі пісні літа 2019 на Радіо МАКСИМУМ!
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- 5 Seconds of Summer - Teeth (Official Video)
- Kygo & Whitney Houston - Higher Love (Official Video)
- Charlie Puth – I Warned Myself [Official Video]
- Call Me Karizma - Bleach (Official Video)
- Taylor Swift - Lover
- Missy Elliott - Throw It Back [Official Music Video]
- blackbear - hot girl bummer [official music video]
- Ed Sheeran - Take Me Back To London (Sir Spyro Remix) [feat. Stormzy, Jaykae & Aitch]
- Bea Miller, Jessie Reyez - FEELS LIKE HOME
- Why Don't We - What Am I [Official Video]
- [OFFICIAL VIDEO] Can You Feel the Love Tonight? - Pentatonix
- Lauv - ****, i'm lonely (with Anne-Marie) [Official Video]
- Cover | JAEHYUN - I Like Me Better (Lauv)
- Joywave - Obsession
- Charli XCX - Miss U [Official Audio]
- Sam Tompkins - You Broke My Heart So Gently
- Miley Cyrus - Slide Away (Music Video)
- Yungblud - Die A Little (Official Audio)
- Westlife - Dynamite
- Ava Max - Torn [Official Music Video]
- HAYES, Nico & Vinz - Where I Belong
- Kush Kush – I'm Blue [Official Video]
- Kygo - Oasis ft. Sia & Foxes (Mashup/Audio)
- Sam Smith - How Do You Sleep? (Acoustic / Visualiser)
- Bea Miller - feel something
- PVRIS - Hallucinations (Official Music Video)
- Gabrielle Aplin & JP Cooper - Losing Me (Official Video)
- You Me At Six - What's It Like (Official Video)
- Kaskade, Meghan Trainor - With You (Official Video)
- Maren Morris - The Bones
- Elderbrook & Rudimental - Something About You (Official Video)
- Jonas Brothers - Only Human
- Normani - Motivation (Official Video)
- ROSALÍA, Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi (Official Video)
- 6LACK, Khalid - Seasons (Official Music Video)
- Jorja Smith - Be Honest (feat. Burna Boy)
- SAINt JHN - "Anything Can Happen (ft. Meek Mill)"
- Lewis Capaldi - Hold Me While You Wait (Interlude Session)
- MACKLEMORE - SHADOW (FEAT. IRO) [FROM SONGLAND]
- MUNA - Stayaway (Official Video)
- Daughtry - As You Are (Official Video)
- HAIM - Summer Girl (Official Video)
- Au/Ra - Dance in the Dark (Official Video)
- Salvatore - Lana Del Rey
- Jax Jones, Bebe Rexha - Harder
- Noah Cyrus - July (Official Video)
- YUNGBLUD - Hope For The Underrated Youth (Audio)
- Becky Hill, Sigala - Wish You Well (Vertical Video)
- Alter Bridge: "Pay No Mind" (OFFICIAL)
- Pabllo Vittar ft. Charli XCX - Flash Pose (Official Music Video)
- Reliks - Common Sense (Music Video)
- Roo Panes - Warrior (Official Video)
- David Guetta & MORTEN - Never Be Alone (feat Aloe Blacc)
- K.Flay - Sister (Solutions Trilogy)
- Call Me Karizma - I'm ok (Official Video)
- Jacob Lee - Zen (Official Music Video)
- Don Diablo ft. KiFi - The Same Way | Official Music Video
- Camila Cabello & Elijah Woods - Aint Easy (Unreleased)
- Ed Sheeran - Nothing On You (feat. Paulo Londra & Dave) [SBTV]
- Winona Oak - Break My Broken Heart [Official Video]
- Julia Michaels - Body
- Lana Del Rey - Looking For America (Audio)
- Hey Violet - Queen Of The Night (Lyric Video)
- Katy Perry - Small Talk (Lyric Video)
- Alice Chater - Tonight (Official Video)
- Barns Courtney - Hollow
- P!nk & Khalid - Hurts to Be Human (Audio)
- Jeremy Renner - Heaven Don't Have a Name (Official Lyric Video)
- Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Duke & Jones Remix Video)
- Medina - Holding On (Official Music Video)
- Ruel - Face To Face (Official Video)
- Bazzi - Soul Searching [Official Video]
- Ariana Grande, Social House - boyfriend
- The Chainsmokers, ILLENIUM - Takeaway (Official Video) ft. Lennon Stella
- Bishop Briggs - Tattooed On My Heart
- Taylor Swift - The Archer (Lyric Video)
- Sigrid - Mine Right Now (Vertical Video)
- Mabel - Bad Behaviour
- Travis Scott - WAKE UP
- Chris Brown - No Guidance (Official Video) ft. Drake
- Machine Gun Kelly - el Diablo [Official Music Video]
- Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Acoustic)
- The 1975 - The 1975
- Jay Hardway - Vocal Chops (Official Music Video)
- KSHMR - My Best Life (feat. Mike Waters) [Official Lyric Video]
- Yves V - We Got That Cool (feat. Afrojack & Icona Pop) [Official Music Video]
- Bassjackers - Snatch (Official Music Video)
- Papa Zeus - About You (Official Lyric Video)
- Mr. Belt & Wezol - Do It For Love (feat. Sander Nijbroek) [Official Music Video]
- Curtis Alto - Moonlight (feat. Billie) [Official Audio]
- Don Toliver - Back Up (feat. Wiz Khalifa ) [Official Audio]
- Majid Jordan - Caught Up (feat. Khalid) [Official Video]
- Phantogram - Into Happiness
- Ellie Goulding & Juice WRLD - Hate Me (Official Audio)
- Why Don't We - Come To Brazil (Official Audio)
- YUNGBLUD - Parents (Official Music Video)
- P!nk - Can We Pretend (Animated Video) ft. Cash Cash
- Avicii - Heaven (Tribute Video)
- FINNEAS - I Lost A Friend
- Tom Walker - Now You're Gone (Kiasmos Remix) [Audio] ft. Zara Larsson
- Rend Collective – YOUR NAME IS POWER (Official Video)
- NF - When I Grow Up
- Sam Feldt - Post Malone (feat. RANI) [Official Music Video]
- Hanne Mjøen - Strangers (Official Music Video)
- P!nk - 90 Days (Official Video) ft. Wrabel
- Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
- Robin Schulz - All This Love (feat. Harlœ) [Deepend Remix] (Official Audio)
- Robyn - Ever Again
- Hey Violet - Close My Eyes
- Naughty Boy - Undo ft. Calum Scott
- KEiiNO - Praying (Official Lyric Video)
- Zara Larsson - All the Time
- Taylor Swift - You Need To Calm Down
- Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Official Lyric Video)
- Blasterjaxx - Hide Away (feat. Envy Monroe) [Official Audio]
- CID - Night Service Only (Official Music Video)
- Dimitri Vangelis & Wyman x Dzeko - The King (Official Audio)
- Burak Yeter & AXA - Winners (Official Lyric Video)
- Purple Haze - Surrender (Official Lyric Video)
- Imagine Dragons - Birds (Audio) ft. Elisa
- Astrid S - The First One (Acoustic Video)
- Foster The People - Imagination (Official Audio)
- Winona Oak - He Don't Love Me (Stripped) [Official Audio]
- Georgia Ku - What Do I Do [Official Music Video]
- Carson Lueders - Silver Bracelet (Official Music Video)
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