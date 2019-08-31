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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Найкрутіші хіти літа 2019: популярні пісні для спекотних вихідних

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Найкрутіші хіти літа 2019: популярні пісні для спекотних вихідних - фото 1
Найкрутіші хіти літа 2019: популярні пісні для спекотних вихідних

Літо принесло не лише чимало нових вражень, а й порцію крутих треків, під які важко не танцювати чи не підспівувати. Зібрали ідеальний плейлист популярної музики за літо 2019. Насолоджуйся найкращими хітами на Радіо МАКСИМУМ!

Літо вже прощається з нами, однак його спекотні хіти все ще лунають звідусіль: від громадського транспорту до магазинів та персональних плейлистів. Останні вихідні серпня обов'язково мають бути крутими, тому не забувайте про улюблену музику. Залишайтесь на спекотній хвилі та слухайте онлайн найкращі пісні літа 2019 на Радіо МАКСИМУМ!

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  1. 5 Seconds of Summer - Teeth (Official Video)
  2. Kygo & Whitney Houston - Higher Love (Official Video)
  3. Charlie Puth – I Warned Myself [Official Video]
  4. Call Me Karizma - Bleach (Official Video)
  5. Taylor Swift - Lover
  6. Missy Elliott - Throw It Back [Official Music Video]
  7. blackbear - hot girl bummer [official music video]
  8. Ed Sheeran - Take Me Back To London (Sir Spyro Remix) [feat. Stormzy, Jaykae & Aitch]
  9. Bea Miller, Jessie Reyez - FEELS LIKE HOME
  10. Why Don't We - What Am I [Official Video]
  11. [OFFICIAL VIDEO] Can You Feel the Love Tonight? - Pentatonix
  12. Lauv - ****, i'm lonely (with Anne-Marie) [Official Video]
  13. Cover | JAEHYUN - I Like Me Better (Lauv)
  14. Joywave - Obsession
  15. Charli XCX - Miss U [Official Audio]
  16. Sam Tompkins - You Broke My Heart So Gently
  17. Miley Cyrus - Slide Away (Music Video)
  18. Yungblud - Die A Little (Official Audio)
  19. Westlife - Dynamite
  20. Ava Max - Torn [Official Music Video]
  21. HAYES, Nico & Vinz - Where I Belong
  22. Kush Kush – I'm Blue [Official Video]
  23. Kygo - Oasis ft. Sia & Foxes (Mashup/Audio)
  24. Sam Smith - How Do You Sleep? (Acoustic / Visualiser)
  25. Bea Miller - feel something
  26. PVRIS - Hallucinations (Official Music Video)
  27. Gabrielle Aplin & JP Cooper - Losing Me (Official Video)
  28. You Me At Six - What's It Like (Official Video)
  29. Kaskade, Meghan Trainor - With You (Official Video)
  30. Maren Morris - The Bones
  31. Elderbrook & Rudimental - Something About You (Official Video)
  32. Jonas Brothers - Only Human
  33. Normani - Motivation (Official Video)
  34. ROSALÍA, Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi (Official Video)
  35. 6LACK, Khalid - Seasons (Official Music Video)
  36. Jorja Smith - Be Honest (feat. Burna Boy)
  37. SAINt JHN - "Anything Can Happen (ft. Meek Mill)"
  38. Lewis Capaldi - Hold Me While You Wait (Interlude Session)
  39. MACKLEMORE - SHADOW (FEAT. IRO) [FROM SONGLAND]
  40. MUNA - Stayaway (Official Video)
  41. Daughtry - As You Are (Official Video)
  42. HAIM - Summer Girl (Official Video)
  43. Au/Ra - Dance in the Dark (Official Video)
  44. Salvatore - Lana Del Rey
  45. Jax Jones, Bebe Rexha - Harder
  46. Noah Cyrus - July (Official Video)
  47. YUNGBLUD - Hope For The Underrated Youth (Audio)
  48. Becky Hill, Sigala - Wish You Well (Vertical Video)
  49. Alter Bridge: "Pay No Mind" (OFFICIAL)
  50. Pabllo Vittar ft. Charli XCX - Flash Pose (Official Music Video)
  51. Reliks - Common Sense (Music Video)
  52. Roo Panes - Warrior (Official Video)
  53. David Guetta & MORTEN - Never Be Alone (feat Aloe Blacc)
  54. K.Flay - Sister (Solutions Trilogy)
  55. Call Me Karizma - I'm ok (Official Video)
  56. Jacob Lee - Zen (Official Music Video)
  57. Don Diablo ft. KiFi - The Same Way | Official Music Video
  58. Camila Cabello & Elijah Woods - Aint Easy (Unreleased)
  59. Ed Sheeran - Nothing On You (feat. Paulo Londra & Dave) [SBTV]
  60. Winona Oak - Break My Broken Heart [Official Video]
  61. Julia Michaels - Body
  62. Lana Del Rey - Looking For America (Audio)
  63. Hey Violet - Queen Of The Night (Lyric Video)
  64. Katy Perry - Small Talk (Lyric Video)
  65. Alice Chater - Tonight (Official Video)
  66. Barns Courtney - Hollow
  67. P!nk & Khalid - Hurts to Be Human (Audio)
  68. Jeremy Renner - Heaven Don't Have a Name (Official Lyric Video)
  69. Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Duke & Jones Remix Video)
  70. Medina - Holding On (Official Music Video)
  71. Ruel - Face To Face (Official Video)
  72. Bazzi - Soul Searching [Official Video]
  73. Ariana Grande, Social House - boyfriend
  74. The Chainsmokers, ILLENIUM - Takeaway (Official Video) ft. Lennon Stella
  75. Bishop Briggs - Tattooed On My Heart
  76. Taylor Swift - The Archer (Lyric Video)
  77. Sigrid - Mine Right Now (Vertical Video)
  78. Mabel - Bad Behaviour
  79. Travis Scott - WAKE UP
  80. Chris Brown - No Guidance (Official Video) ft. Drake
  81. Machine Gun Kelly - el Diablo [Official Music Video]
  82. Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Acoustic)
  83. The 1975 - The 1975
  84. Jay Hardway - Vocal Chops (Official Music Video)
  85. KSHMR - My Best Life (feat. Mike Waters) [Official Lyric Video]
  86. Yves V - We Got That Cool (feat. Afrojack & Icona Pop) [Official Music Video]
  87. Bassjackers - Snatch (Official Music Video)
  88. Papa Zeus - About You (Official Lyric Video)
  89. Mr. Belt & Wezol - Do It For Love (feat. Sander Nijbroek) [Official Music Video]
  90. Curtis Alto - Moonlight (feat. Billie) [Official Audio]
  91. Don Toliver - Back Up (feat. Wiz Khalifa ) [Official Audio]
  92. Majid Jordan - Caught Up (feat. Khalid) [Official Video]
  93. Phantogram - Into Happiness
  94. Ellie Goulding & Juice WRLD - Hate Me (Official Audio)
  95. Why Don't We - Come To Brazil (Official Audio)
  96. YUNGBLUD - Parents (Official Music Video)
  97. P!nk - Can We Pretend (Animated Video) ft. Cash Cash
  98. Avicii - Heaven (Tribute Video)
  99. FINNEAS - I Lost A Friend
  100. Tom Walker - Now You're Gone (Kiasmos Remix) [Audio] ft. Zara Larsson
  101. Rend Collective – YOUR NAME IS POWER (Official Video)
  102. NF - When I Grow Up
  103. Sam Feldt - Post Malone (feat. RANI) [Official Music Video]
  104. Hanne Mjøen - Strangers (Official Music Video)
  105. P!nk - 90 Days (Official Video) ft. Wrabel
  106. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
  107. Robin Schulz - All This Love (feat. Harlœ) [Deepend Remix] (Official Audio)
  108. Robyn - Ever Again
  109. Hey Violet - Close My Eyes
  110. Naughty Boy - Undo ft. Calum Scott
  111. KEiiNO - Praying (Official Lyric Video)
  112. Zara Larsson - All the Time
  113. Taylor Swift - You Need To Calm Down
  114. Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Official Lyric Video)
  115. Blasterjaxx - Hide Away (feat. Envy Monroe) [Official Audio]
  116. CID - Night Service Only (Official Music Video)
  117. Dimitri Vangelis & Wyman x Dzeko - The King (Official Audio)
  118. Burak Yeter & AXA - Winners (Official Lyric Video)
  119. Purple Haze - Surrender (Official Lyric Video)
  120. Imagine Dragons - Birds (Audio) ft. Elisa
  121. Astrid S - The First One (Acoustic Video)
  122. Foster The People - Imagination (Official Audio)
  123. Winona Oak - He Don't Love Me (Stripped) [Official Audio]
  124. Georgia Ku - What Do I Do [Official Music Video]
  125. Carson Lueders - Silver Bracelet (Official Music Video)

Читайте також: Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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