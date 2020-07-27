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Посол США в Кореї потрапив у скандал через вуса

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Гаррі Гарріс - фото 1
Гаррі Гарріс / navytimes

Посол США у Південній Кореї Гаррі Гарріс потрапив в скандал через свої вуса, в яких побачили натяк на колоніальне минуле країни. Дипломату довелося позбутися волосся на обличчі. Він повідомив, що "радий, що зробив це".

Так, Гаррі Гарріс поголився у звичайній перукарні, але зробив це, за його словами, через те, що влітку в спеку важко носити захисну маску. "Радий, що зробив це. Літо в Сеулі занадто спекотне. Потрібно носити захисну маску через COVID-19, а вуса заважають", – написав у Twitter 64-річний дипломат і опублікував відеоролик.

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Видання зазначає, що мати Гарріса за своїм походженням японка. Жителі Кореї засуджують колонізацію півострова Японією в 1910-1945 роках, тому посол потрапив під шквал критики через свої вуса. Його звинуватили, що він, нібито, слідкує за модою генерал-губернаторів імперії того періоду.

"Я розумію історичну ворожнечу, яка існувала між Японією і Південною Кореєю, але я не японський, а американський посол в Кореї. Я вважаю помилкою робити подібні висновки тільки через моє походження", – прокоментував звинувачення американський посол.

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Джерело: theguardian
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