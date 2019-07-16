Посол Франції в Україні здивувала грою на бандурі: відеофакт

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон потішила мережу своїм вміннями грати на бандурі. Так вона привітала українців зі святом. Звучить чудово!

43-річна французька дипломатка та посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вразила своєю грою на бандурі. Жінка у вишиванці виконала відомі пісню на вірші Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий". Відповіде відео з'явилось на її профілі в соцмережі Twitter. Свій виступ вона присвятила українцям.

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"З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям!", - наголосила вона. Щоправда, не всім користувачам припала до душі присвята, адже вони нагадали про повноцінне повернення РФ до ПАРЄ.

З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям! // Un petit cadeau-surprise musical à l’occasion de la fête nationale, avec mes excuses pour les fausses notes ! pic.twitter.com/uvcdRSfowm — Isabelle Dumont (@isabelledumont) July 15, 2019

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