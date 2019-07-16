Парламентські вибори в Україні 2019: прогноз і ставки букмекерів

Парламентські вибори в Україні відбудуться вже 21 липня 2019 року. Прогноз на результат роблять не тільки соціологи, а й букмекери. Читайте далі та дізнайтеся, які ж ставки роблять на кандидатів!

За даними ЦВК, на парламентські вибори балотуються 22 партії. Соціологічні опитування визначили лідерів парламентських перегонів, і ними поки що є такі 5 партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – за життя", "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

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Ми вирішили з'ясувати, чи збігаються результати досліджень зі ставками букмекерів.

Прогноз і ставки на парламентські вибори 2019

Букмекерська компанія "Парі-матч" вважає, що найбільше шансів на проходження 5% бар'єру та проходження до Верховної Ради є у партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" – коефіцієнт 1.06. Також хороший коефіцієнт 1.15 у партії "Голос". На третьому місці "Опозиційний блок" з коефіцієнтом у 2.20.

Ставки на parimatch

У букмекерській компанії "Фаворит-Спорт" найбільше ставлять на "Сила і честь" – коефіцієнт 2.9. Проте зауважимо, що представлені не всі партії, тому робити висновки за такими результати ще зарано.

Прогноз букмекерів favorit

З думкою колег-букмекерів погоджуються і в 1xbet: ставки на "Європейську солідарність" найвищі – коефіцієнт 1.06. Далі йдуть партії "Голос" та "Партія Шарія".

Фаворити виборів на 1xbet

Мінімальну перевагу компанія Вwin віддає "Слузі народу" з коефіцієнтом у 1.01. З коефіцієнтом 15 друге місце посідає партія "Опозиційна платформа – за життя". Далі з однаковим коефіцієнтом у 17 розділяють третє місце такі партії: "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос".

Рейтинг кандидатів на Вwin

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