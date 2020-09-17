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Послухайте, який звук видасть м'яч для гольфу під час удару об крижане озеро (відео)

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Звук удару м'яча об крижане озеро заворожує - фото 1
Звук удару м'яча об крижане озеро заворожує

Коли користувачам мережі дуже нудно, вони починають придумувати щось цікаве та часом божевільне. От, наприклад, наш новий герой дав нам можливість почути звук, який видає м'яч для гольфу під час удару об лід. Ви однозначно залипнете.

Свист ключки для гольфу, дзвін м'ячика і звук його удару об лунку викликають у гольфістів неймовірні відчуття. Але чи чули ви коли-небудь, як м'ячик відскакує від озера, що замерзло?

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Ймовірно, багато хто очікував почути тріск, але аж ніяк не спів птахів:

Опубліковане на Reddit відео за добу набрало майже 100 тисяч переглядів і близько дві тисячі коментарів. Ролик став вірусним і тепер "перекочував" ще й у твіттер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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