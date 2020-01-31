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Камери зняли перший метеор у 2020 році

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Камери зняли перший метеор у 2020 році - фото 1

Відеокамерами був зафіксований політ першого у 2020 році метеора. Він пронісся 29 січня в небі Іспанії. Небесне тіло зняли камери проєкту SMART, метою якого є виявлення "прибульців з космосу" в атмосфері Землі.

Метеор вдалося зняти камерами SMART в різних частинах Андалусії – в обсерваторіях Калар-Альто (Альмерія), Ла-Сагра (Гранада) і Севільї. Вогняну кулю було добре видно з відстані понад 400 кілометрів. Очевидці відзначають, що вона була яскравішою за Місяця.

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Як розповів співробітник Інституту астрофізики Андалусії (IAA-CSIC) Хосе Марія Мадьедо, метеор увійшов в атмосферу зі швидкістю близько 61 тисячу кілометрів на годину над північною частиною провінції Кадіс. Об'єкт розжарився і спалахнув на висоті близько 91 кілометра, потім просунувся на північний схід до провінції Севілья і погас на висоті близько 20 кілометрів над містом Арааль.

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Джерело: youtube
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