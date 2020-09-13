Послання з минулого: американка отримала листівку, відправлену 100 років тому

Бріттані Кіч з Белдінга, штат Мічиган, отримала листівку. І все було б нічого, якби її не відправили 100 років тому. Розповідаємо, що ж за послання з минулого виявила американка у своїй поштовій скриньці.

Бріттані знайшла листівку у поштовій скриньці разом з рештою кореспонденції. Саме послання датоване жовтнем 1920 року, а його відправниця хотіла привітати двоюрідних братів з прийдешнім Хелловіном.

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На самій листівці зображена відьма з кішкою, гусаком і совою. У підписі йдеться: "Вітаю з Хелловіном. Ким би ви хотіли стати? Гусаком або гарбузовою головою?".

На зворотному боці залишений такий же багатозначний меседж: "Дорогі кузени, сподіваюся, у вас все добре. У нас все відмінно, але у мами біда з колінами. Тут жахливо холодно. Я щойно закінчила займатися історією і вже скоро піду спати. Тато голиться, а мама диктує Вашу адресу. Мені доведеться закритися на ніч. Сподіваюся, у бабусі з дідусем все гаразд. Не забудьте написати нам – Рой ще не підлатав штани. Флоссі Берджесс".

Листівку відправили напередодні Хелловіну

Хоча листівку і доставили за адресою, Кіч не знає, кому адресовано її. Мабуть, послання повинні були отримати попередні мешканці. Жінка повідомила, що з допомогою журналістів, можливо, знайшла родичів адресата. Саму листівку вона планує передати до місцевого історичний музей.

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