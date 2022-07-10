Послаблення спеки та дощі: яку погоду очікувати 11 липня

11 липня в Україні переважатиме волога погода з періодичними проясненнями, а температура повітря знизиться до комфортних позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

11 липня, у понеділок, дощі з грозами пройдуть у східних та західних областях, а також на Сумщині. На решті території опади чергуватимуться з проясненнями, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Вона додала, що у східних та південних областях також нарешті послабне спека, а температура вдень затримається на позначках у +26+29.

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На решті території України передбачається протягом дня +21+26 градусів, у західних областях +18+22 градуси. У Києві понеділок обіцяє комфортну температуру повітря, +23,+24 градуси. Серйозний дощ у столиці малоймовірний, хіба часом по області може щось з'явитися. У другій половині наступного тижня температура повітря почне знову підвищуватися, – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 11 липня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +16+18

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +19+21

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +23+25

Хмельницький +18+20

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +26+28

Одеса +25+27

Херсон +27+28

Сімферополь +25+27

Полтава +23+25

Суми +20+22

Харків +21+23

Дніпро +24+26

Запоріжжя +26+28

Донецьк +24+26

Луганськ +24+26

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