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Послаблення спеки та дощі: яку погоду очікувати 11 липня

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Прогноз погоди на 10 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 10 липня 2022 в Україні / Nick Night on Unsplash

11 липня в Україні переважатиме волога погода з періодичними проясненнями, а температура повітря знизиться до комфортних позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

11 липня, у понеділок, дощі з грозами пройдуть у східних та західних областях, а також на Сумщині. На решті території опади чергуватимуться з проясненнями, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Вона додала, що у східних та південних областях також нарешті послабне спека, а температура вдень затримається на позначках у +26+29.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

На решті території України передбачається протягом дня +21+26 градусів, у західних областях +18+22 градуси. У Києві понеділок обіцяє комфортну температуру повітря, +23,+24 градуси. Серйозний дощ у столиці малоймовірний, хіба часом по області може щось з'явитися. У другій половині наступного тижня температура повітря почне знову підвищуватися, – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 11 липня у містах України:

Послаблення спеки та дощі: яку погоду очікувати 11 липня - фото 509226
  • Ужгород +20+22
  • Львів +16+18
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +25+27
  • Херсон +27+28
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +23+25
  • Суми +20+22
  • Харків +21+23
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +24+26

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