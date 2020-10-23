Positions: Аріана Гранде стала президенткою у новому кліпі

Аріана Гранде представила кліп на сингл "Positions". За сюжетом співачка стає президенткою США, пописує документи в Овальному кабінеті та проводить пресконференції.

Трек "Positions" увійде у шостий студійний альбом Гранде, реліз якого запланований на 30 жовтня.

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Раніше співачка пообіцяла своїм шанувальникам випустити нову музику, якщо вони зареєструються для голосування на найближчих виборах американського глави.

Positions – дивіться новий кліп співачки Ariana Grande:

Кілька днів тому стало відомо, що Аріана Гранде зніметься разом з Тімоті Шаламе та Леонардо Ді Капріо у комедії Адама Маккея для стрімінгового сервісу Netflix.

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