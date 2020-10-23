Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Positions: Аріана Гранде стала президенткою у новому кліпі

  • 9
Аріана Гранде стала президенткою в новому кліпі Positions - фото 1
Аріана Гранде стала президенткою в новому кліпі Positions

Аріана Гранде представила кліп на сингл "Positions". За сюжетом співачка стає президенткою США, пописує документи в Овальному кабінеті та проводить пресконференції.

Трек "Positions" увійде у шостий студійний альбом Гранде, реліз якого запланований на 30 жовтня.

Дивіться також: Too Late: дивіться новий кліп з дівчатами у бинтах і відрубаною головою The Weeknd

Раніше співачка пообіцяла своїм шанувальникам випустити нову музику, якщо вони зареєструються для голосування на найближчих виборах американського глави.

Positions – дивіться новий кліп співачки Ariana Grande:

Кілька днів тому стало відомо, що Аріана Гранде зніметься разом з Тімоті Шаламе та Леонардо Ді Капріо у комедії Адама Маккея для стрімінгового сервісу Netflix.

Вам сподобається: KAZKA – Мало: дивіться новий кліп про самотнє весілля Саші Зарицької

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 7130
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3134
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2597406
Загрузка...
Новини