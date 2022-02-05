Посіпаки: Становлення лиходія – вийшов новий трейлер улюбленого мультика

Оприлюднено нового тизер-трейлер анімаційного фільму Посіпаки: Становлення лиходія. У ролику можна побачити моменти з дитинства головного героя.

У новому мультику посіпаки зустрічають свого ватажка Грю, який, хоч і молодий, має "в планах по-справжньому бридкі справи, які змусять планету здригнутися", пише oaklandnewsnow.

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Грю співає і танцює у ванній, вирушає на конкурс лиходіїв, майструє різні хитрі пристрої, робить дрібні та великі капості. Приділено увагу і його жовтим поплічникам – посіпакам. Словом, буде весело!

Прем'єра зі зрозумілих причин відкладалася на рік. Актуальна дата виходу мультфільму студії Illumination – липень цього року.

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