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Піноккіо: дивіться тизер мультфільму Гільєрмо дель Торо на Netflix
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Netflix випустив перший тизер мультфільму "Піноккіо". Над ним працював режисер Гільєрмо дель Торо – творець "Лабіринту фавна", "Багрового піку" й "Алеї жахів". Дивіться відео на Радіо MAXIMUM!
Стрічку, засновану на дитячій казці "Пригоди Піноккіо" італійського письменника Карло Коллоді, було знято із застосуванням технології стоп-моушен. Тизер за добу переглянули понад 500 тисяч разів.
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Персонажів озвучили відомі актори: Піноккіо – Грегорі Манн, цвіркуна Себастіана – Юен Макгрегор, різьбяра по дереву Джепетто – Девід Бредлі. У створенні мультфільму також взяли участь Кейт Бланшетт, Тільда Свінтон і Крістоф Вальц.
Музику написав композитор Олександр Деспла. Він уже працював із режисером над "Формою води", яка отримала "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".
"Піноккіо" з'явиться на Netflix у грудні 2022 року.
Нагадаємо, зараз Гільєрмо дель Торо займається виробництвом хорор-антології "Cabinet of Curiosities" ("Кабінет рідкостей"). У ній зніметься актор Руперт Ґрінт.
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