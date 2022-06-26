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війна Kalush

Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня

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Прогноз погоди на 26 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 26 червня 2022 в Україні / Patrick Pahlke on Unsplash

26 червня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а частину областей захоплять дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

26 червня, у неділю, середня температура вдень сягне позначок у +25+30, а вже у понеділок – до +28+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, також передбачається помірний вітер, який у східних областях може сягати поривів до 15-18 м/с.

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26-го червня, у неділю, короткочасні дощі з грозами пройдуть у центральних областях України, в західній частині, окрім Волині та Рівненщини, на Донеччині. У південній частині України дощі більш ймовірні місцями у нічні години, вдень опади припиняться. У північних областях на Чернігівщині та Сумщині – переважно без опадів, у Житомирській та Київській областях – подекуди дощ, гроза, – додала вона.

У Києві 26 червня буде сонячна погода з температурою до +29, можливі короткочасні дощі. А перша половина нового тижня у столиці пройде дуже спекотно, до +30+35.

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня - фото 508286
  • Ужгород +29+31
  • Львів +28+30
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький 27+29
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +27+29
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +26+28
  • Суми +28+30
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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