Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня

26 червня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а частину областей захоплять дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

26 червня, у неділю, середня температура вдень сягне позначок у +25+30, а вже у понеділок – до +28+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, також передбачається помірний вітер, який у східних областях може сягати поривів до 15-18 м/с.

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26-го червня, у неділю, короткочасні дощі з грозами пройдуть у центральних областях України, в західній частині, окрім Волині та Рівненщини, на Донеччині. У південній частині України дощі більш ймовірні місцями у нічні години, вдень опади припиняться. У північних областях на Чернігівщині та Сумщині – переважно без опадів, у Житомирській та Київській областях – подекуди дощ, гроза, – додала вона.

У Києві 26 червня буде сонячна погода з температурою до +29, можливі короткочасні дощі. А перша половина нового тижня у столиці пройде дуже спекотно, до +30+35.

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +28+30

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +27+29

Луцьк +28+30

Вінниця +28+30

Хмельницький 27+29

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +27+29

Кропивницький +27+29

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Сімферополь +22+24

Полтава +26+28

Суми +28+30

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +26+28

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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