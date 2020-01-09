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Поштовий сервіс Gmail став у п'ять разів популярнішим з 2015 року

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Gmail - фото 1
Gmail / akket

Частка російських email-сервісів в Україні з 2015 року знизилася з 54% до 14%, а популярність Gmail серед українців зросла у п'ять разів. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Так, Дмитро Дубілет представив статистику того, як за останні 5 років змінилися вподобання українців при виборі сервісів електронної пошти. Дані для складання графіка він брав у "ПриватБанку".

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Поштовий сервіс Gmail став у п'ять разів популярнішим з 2015 року - фото 378883

Як видно, за 5 років, з 2015 по 2020 рік, популярність сервісу електронної пошти Gmail від Google виросла з 14% до 67%, тобто в п'ять разів. Примітно, що російські сервіси втратили значну частку українських користувачів за цей же період: з 54% до 14%.

Частка українських поштових сервісів при цьому зросла незначно, з 8% до 13%.

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Джерело: t.me/dmytro_dubilet
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