На півдні Швейцарії продають будинки за один євро

На півдні Швейцарії, в кантоні Тічино, продають будинки за 1 франк (близько € 1), щоб вдихнути життя у красиве гірське село. Щоправда, є тільки одна умова: покупець повинен повністю відреставрувати власність відповідно до земельного законодавства.

Невелике село в провінції Тічино розташоване поруч з озером Маджоре й оточене альпійськими горами. Схил пагорба розташований всього за декілька метрів від італійського кордону, а до озера Комо і Мілану – кілька хвилин їзди.

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У кожному зі зруйнованих будинків облаштований водопровід. Також влада Швейцарії зобов'язуються надати новим жителям роботу фермерів, рибалок, будівельників або пекарів. Вони впевнені, що ці кроки допоможуть вдихнути життя в село.

Подібну схему "реанімації" населених пунктів недавно випробували в Італії.

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