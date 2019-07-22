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На півдні Швейцарії продають будинки за один євро

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Єдина умова – відбудова хатинки, яку ви купуєте - фото 1
Єдина умова – відбудова хатинки, яку ви купуєте

На півдні Швейцарії, в кантоні Тічино, продають будинки за 1 франк (близько € 1), щоб вдихнути життя у красиве гірське село. Щоправда, є тільки одна умова: покупець повинен повністю відреставрувати власність відповідно до земельного законодавства.

Невелике село в провінції Тічино розташоване поруч з озером Маджоре й оточене альпійськими горами. Схил пагорба розташований всього за декілька метрів від італійського кордону, а до озера Комо і Мілану – кілька хвилин їзди.

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У кожному зі зруйнованих будинків облаштований водопровід. Також влада Швейцарії зобов'язуються надати новим жителям роботу фермерів, рибалок, будівельників або пекарів. Вони впевнені, що ці кроки допоможуть вдихнути життя в село.

На півдні Швейцарії продають будинки за один євро - фото 342627

На півдні Швейцарії продають будинки за один євро - фото 342628

На півдні Швейцарії продають будинки за один євро - фото 342629

На півдні Швейцарії продають будинки за один євро - фото 342630

На півдні Швейцарії продають будинки за один євро - фото 342631

Подібну схему "реанімації" населених пунктів недавно випробували в Італії.

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Джерело: Daily Mail
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