На Землю передали перший знімок поверхні Марса, зроблений зондом InSight

Це зображення є першим, яке зробив зонд InSight lander на поверхні Марса.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оприлюднило перший знімок зонда InSight lander, що зробив посадку на Марс.

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"Контекстна камера інструменту, яка встановлена ​​під палубою, отримала зображення 26 листопада 2018, незабаром після посадки", – йдеться в повідомленні.

Поверхня Марса

Також в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору додали, що під час посадки "прозора кришка об'єктива була все ще на місці, щоб захистити об'єктив від пилу, який осідає під час посадки".

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