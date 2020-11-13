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День в обіймах твоїх: VovaZiLvova зняв романтичний кліп у США
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Український хіп-хоп виконавець VovaZiLvova представив свій новий кліп на пісню "День в обіймах твоїх". Відео знімали у Сполучених Штатах. Дивіться романтичний кліп на Радіо МАКСИМУМ!
Романтичний кліп "День в обіймах твоїх" VovaZiLvova присвятив своїй коханій Уляні Малиняк. Красуня, до слова, знялася разом із ним. Пара весело прогулювалася вулицями Голлівуду та розважалася.
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Над словами працював сам VovaZiLvova, а також KADNAY. Вокальну складову взяв на себе LAUD, а музикою займався Філіп Коляденко. Над продакшеном романтичного відео працював ZBARASKI. Насолоджуйтеся!
VovaZiLvova – День в обіймах твоїх: дивіться романтичний ролик, знятий у Голлівуді:
Текст і слова пісні VovaZiLvova – День в обіймах твоїх:
Коли цей День в обіймах твоїх
Полишу всі свої кольори...
Нам уже більше ніж вісім і пів
Дата кругла я нас вітаю
Маєм, два континенти позаду
Добре, шо нас не взяли в Китай
18 промоутерів,
Всі поморозились,
Щира їм дяка
Катя астролог казала чекати,
Діма Астролог казав була б (срака)
Ти терпиш мою езотерику
А я терплю твої істерики
Зранку мир, дружба і смузі
Сполучені Штати Америки
Так і живемо, вже більше ніж вісім і пів
Місто янголів не спить
Але ми в ньому заснули
І тебе це болить
А у нас із Тобою емпатія
Значить прощай зона комфорту
Люди добрі киньте рятувальне коло
Стосунки за бортом
Добре що ти і я – мінімалісти
І коли щось не працює
Ми як олд скульні тіпи
Лагодим це, а не нове купуєм
День в обіймах твоїх
Полишу всі свої кольори...
Діснейленд не такий як по тєліку
Голівуд не такий як ми мріяли
По ЛА ми ганяли на вєліках
Потім вдома під Нетфлікс обідали
І ми знаємо купу людей
Які помінялись би з нами місцями
Але шо нам з Тобою до них
Коли ми є тута, а вони – тама
Якась мелодрама і то тупняк
Ти любиш Біянсей, а я Тупак
А тут ціла краіна неправильно каже Біянсей
Оце є тупняк!
Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню
Або не хотіла серйозну пісню
Ти весь час хочеш інших пісень
Але ітс окей, в мене нерви залізні
Я Тобі дякую, я Тебе люблю
Ти моє Хоопонопоно
Вже більше ніж вісім і пів
Свідомо, підсвідомо, надсвідомо
Мені прикро, пробачення прошу
І вибач відразу шо це не востаннє
Але обіцяю, осилю цю ношу
Цю подорож,
Це змагання
День в обіймах твоїх
Полишу всі свої кольори...
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