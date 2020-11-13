День в обіймах твоїх: VovaZiLvova зняв романтичний кліп у США

Український хіп-хоп виконавець VovaZiLvova представив свій новий кліп на пісню "День в обіймах твоїх". Відео знімали у Сполучених Штатах. Дивіться романтичний кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Романтичний кліп "День в обіймах твоїх" VovaZiLvova присвятив своїй коханій Уляні Малиняк. Красуня, до слова, знялася разом із ним. Пара весело прогулювалася вулицями Голлівуду та розважалася.

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Над словами працював сам VovaZiLvova, а також KADNAY. Вокальну складову взяв на себе LAUD, а музикою займався Філіп Коляденко. Над продакшеном романтичного відео працював ZBARASKI. Насолоджуйтеся!

VovaZiLvova – День в обіймах твоїх: дивіться романтичний ролик, знятий у Голлівуді:

Текст і слова пісні VovaZiLvova – День в обіймах твоїх:

Коли цей День в обіймах твоїх

Полишу всі свої кольори...



Нам уже більше ніж вісім і пів

Дата кругла я нас вітаю

Маєм, два континенти позаду

Добре, шо нас не взяли в Китай

18 промоутерів,

Всі поморозились,

Щира їм дяка

Катя астролог казала чекати,

Діма Астролог казав була б (срака)

Ти терпиш мою езотерику

А я терплю твої істерики

Зранку мир, дружба і смузі

Сполучені Штати Америки

Так і живемо, вже більше ніж вісім і пів

Місто янголів не спить

Але ми в ньому заснули

І тебе це болить

А у нас із Тобою емпатія

Значить прощай зона комфорту

Люди добрі киньте рятувальне коло

Стосунки за бортом

Добре що ти і я – мінімалісти

І коли щось не працює

Ми як олд скульні тіпи

Лагодим це, а не нове купуєм



День в обіймах твоїх

Полишу всі свої кольори...



Діснейленд не такий як по тєліку

Голівуд не такий як ми мріяли

По ЛА ми ганяли на вєліках

Потім вдома під Нетфлікс обідали

І ми знаємо купу людей

Які помінялись би з нами місцями

Але шо нам з Тобою до них

Коли ми є тута, а вони – тама

Якась мелодрама і то тупняк

Ти любиш Біянсей, а я Тупак

А тут ціла краіна неправильно каже Біянсей

Оце є тупняк!

Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню

Або не хотіла серйозну пісню

Ти весь час хочеш інших пісень

Але ітс окей, в мене нерви залізні

Я Тобі дякую, я Тебе люблю

Ти моє Хоопонопоно

Вже більше ніж вісім і пів

Свідомо, підсвідомо, надсвідомо

Мені прикро, пробачення прошу

І вибач відразу шо це не востаннє

Але обіцяю, осилю цю ношу

Цю подорож,

Це змагання



День в обіймах твоїх

Полишу всі свої кольори...

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