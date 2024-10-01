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Археологи знайшли 50 скелетів данських вікінгів в хорошому стані
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Данські археологи з музею Оденсе за останні пів року виявили понад 50 надзвичайно добре збережених скелетів вікінгів у селі Осум, розташованому на схід від Оденсе на півдні Данії.
Ці знахідки проливають світло на повсякденне життя людей, які жили в цій місцевості протягом 9-го століття. Про це повідомляє CBS News.
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За словами Майкла Борре Лундо, археолога та музейного інспектора з музею Оденсе, артефакти, виявлені поряд зі скелетами, свідчать про те, що вікінги були залучені в широкі торгові мережі.
Це відкриття пропонує надзвичайні можливості для проведення широкого спектра наукових аналізів, які можуть розкрити більше про загальний стан здоров’я, дієту та походження тих, хто похований, – сказав Лундьо в заяві.
Декілька осіб, похованих в Осумі, здається, мали високий статус, про що вказують складні могильні речі, знайдені з ними. Серед найбільш помітних відкриттів є жінка, яка була похована в тому, що, здається, є залишками візка вікінгів, можливо, такого, в якому вона подорожувала за життя.
Жінку поховали з безліччю особистих речей, включаючи вишукане намисто зі скляних намистин, ніж з держаком, обмотаним срібним дротом, і залізний гайковий ключ. Цікаво, що серед її речей також був знайдений невеликий осколок скла, який, можливо, використовувався як амулет. Біля підніжжя її могили знаходилася чудово прикрашена дерев’яна скринька, хоча її вміст наразі залишається таємницею.
Відкриття цього могильника також підкреслює важливість Осума в епоху вікінгів. Археологи вважають, що це поселення відігравало центральну роль у регіональному розвитку та могло мати вирішальне значення для раннього формування того, що згодом стане містом Оденсе.
Місце поховання, яке охоплює приблизно 2 тисячі квадратних метрів на південній околиці Осума, датується 800-900-ми роками та включає як традиційні поховання, так і п’ять могил кремації. Його розміри відносять його до числа найбільших могильників вікінгів, знайдених на острові Фюн.
Виключна збереженість скелетів змусила археологів повірити, що вони зможуть отримати зразки ДНК для наукового аналізу. За словами Борре Лундо, це потенційно може виявити, чи були деякі з похованих вікінгів пов’язані між собою, що не було досліджено під час попередніх відкриттів могил.
Зазвичай, коли ми розкопуємо могили вікінгів, нам пощастить, якби в могилі, окрім речей, залишилося два зуби. Але тут ми маємо повністю збережені скелети. Скелети такі дивовижні, вони так добре збереглися – навіть є п’ять пальців на руках і ногах, і це відкриває цілий набір можливостей для відкриттів, – сказав Лундо.
Ці розкопки були проведені в рамках підготовки Енергінет до робіт з модернізації місцевої електромережі. Завдяки своїм відкриттям археологи отримали нове уявлення про значення Осума в епоху вікінгів, розкриваючи його роль як ключового місця в ранній урбанізації регіону, який згодом переросте в Оденсе.
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