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Португальська модель викликала фурор у мережі відвертим знімком

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Сара Сампайо - фото 1
Сара Сампайо / instagram

Португальська модель Сара Сампайо опублікувала знімок, на якому позувала у пікантному купальнику, створюють ефект максимальної оголеності. Шанувальники красуні оцінили пікантний образ дівчини.

Сексуальна модель Сара Сампайо постала перед підписниками в Instagram у сміливому образі. Красуня відображена в ефектному купальнику, який максимально оголює тіло манекенниці. Гарячий лук вигідно підкреслив спокусливі форми Сари.

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Опублікований знімок набрав понад 400 тисяч лайків менш ніж за день. Користувачі залишили безліч захоплених відгуків, засипавши модель численними компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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