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Даша Астаф'єва повністю оголилася для зйомки реклами: гарячі фото

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімками, на яких вона позує оголеною. Фото з'явилися на офіційній сторінці зірки в Instagram.

Співачка Даша Астаф'єва знялася повністю голою, використовуючи білу тканину для того, щоб прикрити інтимні місця. На кадрах артистка сидить у півоберта до камери прикриваючи груди. На одному знімку зірка дивиться в камеру, на іншому закрила очі.

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У коментарі до посту красуня прорекламувала косметичні засоби, написавши, що вони "перетворюють ритуал домашнього догляду в насолоду". Попри рекламну мету допису, шанувальники відзначили сексуальність Астаф'євої та оцінили фото лайками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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