Португалія виділить Україні 250 мільйонів євро, а також зброю

Україну у протистоянні російській агресії продовжують підтримувати по всьому світу. Так, Португалія планує виділити нам 250 мільйонів євро. Також відомо про надання озброєння.

Про надання фінансової допомоги повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він і прем'єр Португалії Антоніу Кошта підписали відповідний меморандум.

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Відомо, що перший транш у розмірі до 100 мільйонів євро Україна отримає цьогоріч.

Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги, – підкреслив Шмигаль.

Фінанси здебільшого спрямують Україні через МВФ. Крім того, є можливість залучення до цього процесу інші держави-члени Євросоюзу, а також багатосторонні інституції.

А ще Кошту зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час цього португальський прем'єр розповів, що держава Україні вже спрямувала військову допомогу. Спочатку мовилося про нелетальну, а потім – летальну.

Він також додав, що під час зустрічі з нашим президентом вдалося "сформувати конкретні запити". Їх прем'єрові озвучив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 21 травня Антоніу Кошту прибув до України. Він також відвідав Ірпінь, який наприкінці березня вдалося звільнити від окупантів.

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