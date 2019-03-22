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Португалія – Україна онлайн трансляція: дивитись відбір на Євро 2020

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Україна грає проти Португалії - фото 1
Україна грає проти Португалії

Перший поєдинок відбору на Євро 2020 збірна України проводить на виїзді, а суперником "синьо-жовтих" є Португалія на чолі з Роналду. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!

Фаворитом матчу Португалія – Україна є господарі поля, і це недивно: підопічні Фернанду Сантуша є чинними чемпіонами Європи, вони грають вдома, а невтомний Кріштіану Роналду знову демонструє дива майстерності. У нашої команди ж мало шансів вибороти перемогу на виїзді, однак у футболі можливо все. Тож ми сподіваємося на фортуну та віримо в збірну!

Тут більше: Анонс матчу відбору на Євро 2020 Португалія – Україна

Підтримати "синьо-жовтих" можна під час прямої трансляції матчу на каналі УКРАЇНА та Футбол 1. Дивитися гру можна й онлайн, і ось де:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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