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Португалія – Україна: коли і де дивитися матч відбору на Євро 2020
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22 березня Україна розпочинає свій шлях у відборі на Євро 2020. У першому матчі кваліфікації на турнір суперником "синьо-жовтих" стане Португалія. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн поєдинок, щоб вболівати за наших!
Підопічних Андрія Шевченка очікує справді напружений матч на виїзді. Португалія – чинні чемпіони Європи, та ще й на чолі з Кріштіану Роналду, – грізний суперник на своєму полі. Натомість Україна вважається явним аутсайдером гри, що цілком зрозуміло. Тим не менше, ми віримо в звитягу "синьо-жовтих" та чекаємо максимальної самовіддачі від наших гравців!
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Максимальною має бути й підтримка збірної, тому не пропустіть матч 22 березня!
Анонс, коли і де дивитися гру Португалія – Україна
- Дата: 22.03.2019
- Коли: 21:45
- Місце проведення: Ештадіу да Луж, Лісабон
- На якому каналі трансляція: Україна
- Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,42 – 4,74 – 9,2
Португалія – це, звісно, не тільки Роналду, а й інші потужні футболісти. Однак 34-річний бомбардир "Ювентуса" неодноразово доводив, що здатен вирішувати долю протистояння, тож українському захисту буде непереливки грати проти Кріштіану.
Натомість свого Роналду "синьо-жовті" поки що не мають. Зважаючи на травму Андрія Ярмоленка та відсутність достатньої ігрової практики в Євгена Коноплянки, надія України – на молодих гравців. Підсилять нашу збірну також натуралізовані бразильці. Окрім Марлоса, український паспорт та відповідно виклик до національної команди нещодавно отримав форвард "Шахтаря" Жуніор Мораєс.
Букмекери не вірять в успіх України. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 9,2, на вікторію господарів – 1,42. Нічия оцінюється в 4,74. Сподіваємося, що підопічні Шевченка таки зможуть здивувати і фанів, й експертів!
Орієнтовні склади команд
- Португалія: Патрісіу – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Карвалью, Невеш, Моутінью – Бернарду Сілва, Роналду, Андре Сілва
- Україна: П'ятов – Караваєв, Бурда, Кривцов, Миколенко – Степаненко, Маліновський – Марлос, Зінченко, Коноплянка – Мораєс
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