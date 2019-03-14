Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу турніру

У матчах 13 березня визначилися всі вісім учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дізнайтеся, які ж команди продовжать боротьбу за перемогу в турнірі!

Цьогоріч в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів пройшли аж чотири команди з Англії, причому два клуби – представляють місто Манчестер. З високою ймовірністю на цій стадії турніру нас очікує англійське дербі. По одному представнику мають Іспанія, Італія, Португалія та Нідерланди.

Це цікаво: Роналду зробив хет-трик у матчі Ювентус – Атлетіко: відео голів

Усі учасники стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19:

Манчестер Юнайтед (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Тоттенхем (Англія)

Барселона Іспанія)

Ювентус (Італія)

Порту (Португалія)

Аякс (Нідерланди)

Жеребкування заключних стадій плей-офф турніру (1/4 фіналу, 1/2 фіналу, фіналу) заплановане на 15 березня. Перші матчі на стадії чвертьфіналів відбудуться 9-10 квітня, а матчі-відповіді – 16-17 квітня.

Читайте також: Чому Коноплянка розчарував Шальке