Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу турніру

  • 18
Роналду вивів Ювентус в 1/4 ЛЧ - фото 1
Роналду вивів Ювентус в 1/4 ЛЧ / gettyimages

У матчах 13 березня визначилися всі вісім учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дізнайтеся, які ж команди продовжать боротьбу за перемогу в турнірі!

Цьогоріч в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів пройшли аж чотири команди з Англії, причому два клуби – представляють місто Манчестер. З високою ймовірністю на цій стадії турніру нас очікує англійське дербі. По одному представнику мають Іспанія, Італія, Португалія та Нідерланди.

Це цікаво: Роналду зробив хет-трик у матчі Ювентус – Атлетіко: відео голів

Усі учасники стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19:

  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Тоттенхем (Англія)
  • Барселона Іспанія)
  • Ювентус (Італія)
  • Порту (Португалія)
  • Аякс (Нідерланди)

Жеребкування заключних стадій плей-офф турніру (1/4 фіналу, 1/2 фіналу, фіналу) заплановане на 15 березня. Перші матчі на стадії чвертьфіналів відбудуться 9-10 квітня, а матчі-відповіді – 16-17 квітня.

Читайте також: Чому Коноплянка розчарував Шальке

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 874
Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років
  • 12 березня, 16:15
  • 300
Гороскоп на 13 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 12 березня, 18:00
  • 907
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт