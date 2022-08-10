Біля берегів лондонської річки Темзи знайшли шкіру величезної змії: фотофакт

Прогулюючись вздовж річки Темзи місцевий житель натрапив на скинуту стару шкіру змії чималих розмірів. Знімками знахідки чоловік поділився в мережі.

Так, Джейсон Сенді з Лондона, який займається пошуками коштовностей та цінних речей, випадково помітив скинуту зміїну шкіру біля річки Темзи, пише Daily Mail. Побачене неабияк вразило чоловіка.

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Передбачається, що шкіра може належати величезному удаву. Сенді також додав, що не чіпав півтораметрову знахідку, тому що вона "дуже погано пахла".

Я не міг повірити своїм очам. Дуже велика змія скинула шкіру, і її змило припливом. Мені здавалося, що я гуляю річкою Амазонкою, а не Темзою! Я озирнувся, щоб переконатися, що змія не ховається за мною. Я сподіваюся, що ця зміїна шкіра не свідчить про те, що вздовж Темзи живе більше змій, – говорить Джейсон Сенді.

Примітно, що у 2020 році удава таких розмірів помітили неподалік місця, де тепер було знайдено шкіру.

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