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День Святого Миколая Новий рік 2019

Lincoln аипустив ексклюзивну версію седана Continental

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Ексклюзивний седан Continental - фото 1
Ексклюзивний седан Continental / autoblog

Компанія Lincoln представила ексклюзивну версію седана Continental 2019 модельного року, яка отримала назву 80th Anniversary Coach Door Edition.

Зовні автомобіль можна відрізнити по подовженій на 152 мм колісній базі і дверях, що відкриваються проти руху. Крім того, у задній частині салону встановлений центральний тунель, на якому розташований блок управління кліматичною системою, столик для планшета і два підстаканники. Сидіння для більшої зручності пасажирів можна регулювати у 30 напрямках.

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Автомобіль отримав 3.0-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 406 к. с. За даними автовиробника, планується виробити всього 80 екземплярів моделі. Випуск машин почнеться влітку наступного року. Вартість Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition стане відома пізніше.

Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition - фото 296219
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition - фото 296218
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition - фото 296217
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition - фото 296216
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition - фото 296215
Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition

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Джерело: autoblog
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