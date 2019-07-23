Porsche випустить серію "вінтажних" 911

Відділення Porsche Exclusive Manufaktur, що спеціалізується на глибокій персоналізації всієї лінійки Porsche, випустить колекційне видання 911, присвячене різним тимчасовим епохам. Кожен з чотирьох автомобілів серії представлятиме одне десятиліття – від 50-х до 80-х років минулого століття.

Лімітована серія Porsche 911 від Porsche Exclusive Manufaktur буде орієнтована на колекціонерів і відданих шанувальників марки, повідомляє Automotive News Europe.

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Створювати відчуття від водіння вінтажного спорткара повинні ретельно підібрані колірні схеми, текстури, матеріали та найдрібніші деталі оздоблення на кшталт відповідним періоду логотипам. Усі варіанти оббивки перевірять на займистість, зносостійкість, а також безпеку, щоб не допустити прослизання водія під ременем безпеки у разі ДТП.

Тираж "вінтажної" серії 911 обмежать 1000 примірниками. Першу модель, що представляє 50-і роки, покажуть у наступному році. Спорткар отримає забарвлення кузова Cherry Metallic і бежевий салон. Усі роботи співробітники Porsche Exclusive Manufaktur проводитимуть вручну в майстерні на території заводу марки в Цуффенхаузені. Фінішне доведення автомобілів займе від восьми до десяти годин.

У майбутньому розроблені Porsche Exclusive Manufaktur стайлінг-пакети можуть стати частиною набору Heritage Design Package. Зараз він доступний тільки для 911 Speedster, але пізніше його запропонують для інших версій спорткара. Heritage Design Package містить ексклюзивний колір GT Silver Metallic, золоті написи Speedster на кузові й історичний значок фірми, а також двобарвну обробку салону.

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