Автомобіль-павук: в Естонії показали машину, яка паркується на стінах

Естонська компанія Nobe анонсувала один з найбільш неординарних автомобілів сучасності – Nobe 100. Новинка разюче відрізняється від класичних машин і цікава відразу за кількома параметрами. Одна з головних її особливостей – можливість паркування прямо на стіні.

У Nobe 100 усього три колеса: одне ззаду та два спереду. Дизайн електрокара перегукується з епохою середини минулого століття. Вага машини становить лише 600 кілограмів. Але найбільший "сюрприз" новинки – можливість паркування на стіні. І спеціально для цього інженери передбачили систему кріплень, кронштейни та відповідні направляючі для установки на стіну.

І ще: Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні

За задумом інженерів, такий тип кріплення дозволить вирішити проблему дефіциту паркувальних місць у густонаселених районах. Максимальна швидкість базової моделі Nobe 100 становить 110 км/год, а вбудованої батареї на 21 кВт⋅год вистачить для того, щоб подолати 210 кілометрів від одного заряду.

У просунутішої версії Nobe 100 GT місткість акумулятора вже 25 кВт⋅год, що забезпечує дальність ходу у 260 кілометрів. У цій комплектації збільшена і максимальна швидкість до 130 км/год завдяки наявності додаткового мотора.

У планах Nebo – випускати регулярне оновлення не тільки програмного, а й апаратного забезпечення. Нові двигуни, місткіші акумулятори й інша електроніка – все це власники Nobe 100 і 100 GT зможуть додатково придбати у дилерських центрах компанії.

Перші серійні моделі Nobe 100 планують поставити до 2021 року. На краудфандінговому майданчику Indigogo придбати Nobe 100 можна за $ 29 000. Роздрібна ціна незвичайного електрокара з трьома колесами складе $ 36 000.

Читайте також: Унікальний прототип Jaguar з 60-х перетворили на спорткар