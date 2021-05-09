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Porsche випустила багажник на дах для дуже швидкої їзди
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Підрозділ Porsche Tequipment Performance представив унікальний багажник на дах. Він відрізняється оптимізованою аеродинамікою для їзди на високих швидкостях. Тож ідеально підійде для тих, хто любить мандрувати на спорткарах компанії.
Багажний бокс від підрозділу Porsche Tequipment Performance, що випускає фірмові аксесуари, був протестований в аеродинамічній трубі під час розробки. Потім він проїхав кілька тисяч кілометрів по випробувальному полігону в рамках їздових випробувань моделі Taycan, пише Motor1.
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Як результат, форма багажника оптимізована спеціально для швидкої їзди – Porsche заявляє, що з боксом на даху можна пересуватися зі швидкістю до 200 кілометрів на годину. Фірмовий багажник від Mercedes-AMG, наприклад, здатний витримати тільки 130 кілометрів на годину. Вантажний бокс має краплеподібну форму з невеликим піднятим угору хвостиком у задній частині, який прикрашає тиснений сріблястий логотип Porsche.
Бічні "крила" можуть бути пофарбовані у чорний відтінок High-Gloss Black, сріблястий Dolomite Silver Metallic, білий Carrara White Metallic або сірий Volcano Grey Metallic. А ще можна замовити їх зовсім без лакофарбового покриття – у ґрунтовці, щоб власник пофарбував їх у будь-який бажаний колір. Наприклад, у відтінок кузова свого "Тайкана".
Бокс встановлюється за допомогою рейлінгів у штатні кріплення на даху та може відкриватися з обох сторін. Обсяг багажника становить 480 літрів. Цього вистачить для 5 пар лиж або 3 сноубордів. Бокс витримує вантажі масою до 75 кілограмів і коштує 1150 євро.
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