Porsche Taycan Turbo S проти Tesla Model S: перегони титанів

Порожній аеродром в Болгарії став полем битви для драг-рейсингу між Porsche Taycan Turbo S і Tesla Model S P100D.

Модель S P100D має установку з двома двигунами, передня з яких видає 275 л. с. (279 к. с. / 205 кВт) та 310 фунт-фут (420 Нм) крутного моменту, а також додаткові 503 к. с. (510 к. с. / 375) кВт) та 531 фунт-фут (720 Нм), вироблених заднім мотором.

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Кожен режим призводить до різної загальної вихідної потужності системи і крутного моменту, але офіційно він видає 750 к. с. в режимі Ludicrous + і йому потрібно 2,5 секунди для проходження спринту зі швидкістю 0-60 миль / год (0-96 км / год). Що стосується Taycan Turbo S, він здатний конкурувати з суперкарами, з прискоренням 0-60 миль на годину (0-96 км / год), що займає всього 2,6 секунди.

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