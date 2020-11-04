Бог усіх пікапів: у мережі показали найпотужніший шестиколісний пікап у світі

Бренд Rezvani презентував нове зображення моделі Hercules 6x6. У компанії заявляють, що новинка стане найпотужнішою шестиколісною вантажівкою на планеті, і називають Hercules 6x6 богом всіх пікапів.

Перші подробиці про Hercules 6x6 з'явилися ще влітку цього року. Тоді повідомлялося, що базовим мотором стане 3,6-літровий "атмосферник" V6 потужністю 289 кінських сил і 352 Нм крутного моменту.

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Як альтернативу запропонують 6,4-літровий V8, який видає 507 кінських сил і 583 Нм крутного моменту, а топовим стане 6,2-літровий турбомотор V8, віддача якого становить 1014 кінських сил і 1180 Нм крутного моменту.

Поки ж найпотужнішим пікапом у світі залишається Ram 1500 TRX, який оснащується тим самим 6,2-літровим V8, що розвиває 712 кінських сил і 881 Нм моменту. Для тих, кому цієї потужності недостатньо, ательє Hennessey підготувало пікап Mammoth на базі Ram 1500 TRX, який комплектується семилітровим двигуном Hellephant від Mopar з віддачею 1,2 тисячі сил. Однак такий автомобіль буде випущений всього в трьох примірниках.

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