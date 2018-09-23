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Porsche прощається з дизельними двигунами

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Porsche відмовляється від дизельних двигунів - фото 1
Porsche відмовляється від дизельних двигунів

Німецька автокомпанія Porsche прийняла рішення відмовитись від дизельних двигунів.

Керівник правління компанії Porsche Олівер Блуме в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag заявив про новий напрям у розвитку, який передбачає відсутність дизельних двигунів.

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У майбутньому автовиробник націлиться на випуск транспорту на гібридах та бензинових двигунах, а вже з 2019 року стартує випуск електрокарів. За словами Блуме, досі компанія не виготовляла власні дизельні двигуни, а використовувала продукцію інших компаній. Однак і це не дозволило Porsche уникнути "дизельного скандалу". Тому після тривалої відмови від продажу авто на дизелях настала і відмові від таких двигунів зовсім.

Також Олівер Блуме запевнив клієнтів, які мають авто на дизельних двигунах, що Porsche продовжить їх обслуговувати.

Porsche відмовляється від дизельних двигунів - фото 277863
Porsche відмовляється від дизельних двигунів

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Джерело: dw
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